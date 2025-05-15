Trump, Orta Doğu Turu Kapsamında BAE'ye Ulaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ayağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ulaştı.

Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Zayed Havalimanı'na inerken, ABD Başkanı'nı BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı.

Orta Doğu turunun ilk ayağında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Trump, daha sonra turunun ikinci durağı olan Katar'a, ardından da BAE'ye geçmiş oldu.

Bu tur, Trump'ın geçen Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisi sayılıyor.