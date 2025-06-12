Trump: 'Orta Doğu, tehlikeli bir yer haline gelebilir'

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Trump: 'Orta Doğu, tehlikeli bir yer haline gelebilir'
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Amerikalı personelin çekilmesi gerektiğini belirtti. Trump, ABD ordusunun başarılarına vurgu yaptı ve nükleer silahların sahiplendiği ülkelere izin vermeyeceklerini ifade etti.

- Trump: " Orta Doğu, tehlikeli bir yer haline gelebilir"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, " Orta Doğu, tehlikeli bir yer haline gelebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Washington'daki Kennedy Center'da bir müzikalin açılışına katılımı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buradaki açıklamasında zorunlu olmayan Amerikalı personelinin Orta Doğu'daki bazı ülkelerden çekilmesini yorumlayan Trump, "Orası tehlikeli bir yer haline gelebileceği için çekiliyorlar. Neler olacağını göreceğiz. Çekilmeleri için bildirimi yaptık. Nükleer silaha sahip olamazlar. Bu çok net. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"ABD ordusu, zafer üstüne zafer kazanacak"

Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı bir açıklamada ise, "ABD Ordusu, önümüzdeki günlerde ve gelecek her nesilde zafer üstüne zafer kazanacak, bundan her zamankinden daha eminim. Bitmek bilmeyen bir cesaret ortaya koyacaksınız. ABD topraklarının her bir karışını koruyacak, Amerika'yı dünyanın dört bir yanında savunacaksınız!" dedi.

ABD'nin Orta Doğu'daki personelini tahliye adımlarına ilişkin İsrail basınında yer alan bir haberde ise bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına yer verildi. Yetkilinin, "Başkan Trump, Amerikalıları hem yurt içinde hem de yurt dışında güvende tutmaya kararlıdır. Bu taahhüt doğrultusunda, tüm büyükelçiliklerimizdeki uygun personel durumunu sürekli olarak değerlendiriyoruz. En son analizimize dayanarak, Irak'taki misyonumuzun varlığını azaltma kararı aldık" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personel ve aile üyelerinin ülkeden ayrılması için yetki verdiği paylaşıldı.

Bunun yanı sıra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerindeki askeri personelin aile fertlerinin gönüllü olarak ayrılmasına onay verdiği duyuruldu.

ABD'nin Orta Doğu'da güvenlik endişelerinin artmasını gerekçe göstererek başlattığı tahliyeler, Trump yönetiminin İran ile yeni bir nükleer anlaşma aradığı ve İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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