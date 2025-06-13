Trump, Orta Doğu'daki Gerilimi Değerlendirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından artan gerilimi ve bunun bölgesel ve uluslararası yansımalarını ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı Trump'ın günlük programına göre, Durum Odası'ndaki söz konusu toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, İsrail-İran geriliminin bölgesel yansımaları, ABD-İran müzakerelerinin bundan sonraki seyri ve gerilimin uluslararası yansımalarının ele alındığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan toplantıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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