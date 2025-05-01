Trump Organization, Katar'da 3 Milyar Dolarlık Proje İmzaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi Trump Organization, Katar'ın başkenti Doha'nın yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alacak Simaisma adlı projeye 3 milyar dolar değerinde yatırım yapacak.

Katar'ın önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Qatari Diar ile Trump Organization'a bağlı Dar Global şirketi arasında Simaisma bölgesinde dev bir lüks yaşam projesi için stratejik bir anlaşma imzalandı.

Proje kapsamında, "Trump Uluslararası Golf Kulübü" ve "Trump Villaları" hayata geçirilecek. Yaklaşık 790 bin metrekarelik alana yayılacak olan proje, 18 delikli uluslararası standartlarda bir golf sahası, Trump Golf Kulübü binası ve doğrudan sahile erişimi bulunan lüks markalı villalar yer alacak.

Anlaşma Qatari Diar'ın Lusail'deki genel merkezinde düzenlenen bir törenle imzalandı. İmza törenine, Katar Belediyeler Bakanı ve Qatari Diar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah bin Hamad bin Abdullah Al Attiya, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump ve iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Protokol, Qatari Diar CEO'su Ali Muhammed Al-Ali ile Dar Global CEO'su Ziad El Chaar tarafından imzalandı.

Belediyeler Bakanı Al Attiya, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dar Global ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, dünya çapında projelerle Katar'ın lüks yaşam ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacaktır." dedi.

Trump Organization Başkan Yardımcısı Eric Trump ise, "Trump markasını Katar'a taşımaktan dolayı gurur duyuyoruz. Simaisma'daki bu proje, kalite, prestij ve zarafetin yeni bir simgesi olacak." ifadelerini kullandı.

Qatari Diar CEO'su Ali Muhammed Al-Ali, "Land of Legends'ın başarısının ardından, Trump markasıyla birlikte Simaisma'nın dünya standartlarında bir yaşam ve turizm merkezine dönüşmesi için önemli bir adım daha atıyoruz." diye konuştu.

Dar Global CEO'su Ziad El Chaar ise, "Trump markasının küresel itibarı ve Dar Global'in konut geliştirme konusundaki uzmanlığıyla, bu proje Körfez bölgesinde ultra lüks kıyı yaşamına yeni bir soluk getirecek." dedi.

Qatari Diar'dan yapılan açıklamada, bu ortaklığın Katar'ın ulusal kalkınma vizyonu ile Dar Global'in küresel deneyimini birleştirerek Simaisma'yı üst düzey turizm, yatırım ve yaşam merkezi haline getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Katar'da 8 milyon metrekarelik "Simaisma Projesi" inşa edilecek

Katar, 2030 Ulusal Kalkınma Vizyonu kapsamında 8 milyon metrekarelik bir alanda "Simaisma Projesi" inşa edecek.

Yeni bir kültürel dönüm noktası olarak lanse edilen proje, Katar'ın doğu kıyısındaki Simaisma sahilinde 8 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak ve 7 kilometrelik bir sahil şeridi boyunca uzanacak.

Projede "Land of Legends Katar" adında 5,5 milyar dolar değerinde bir tema parkı, 16 turizm bölgesi, 18 delikli bir golf sahası, lüks villa ve rezidanslar, yat limanı, dünyaca ünlü restoran ve mağazalar yer alacak.

Projenin Katar'ın en önemli simge yapılarından biri olması hedeflenirken, projenin içerisinde yer alan "Land of Legends Katar"ın ise, Orta Doğu'nun en büyük tema parklarından biri olması bekleniyor.

Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı tasarlanan proje, akıllı inşaat teknolojileri ve geri dönüştürülmüş yerel malzemelerle hayata geçirilecek.

Simaisma Projesi'nin, Katar'ın 2030 Ulusal Kalkınma Vizyonu kapsamında turizm ve eğlence sektörlerini geliştirmesi ve yabancı yatırım çekme planlarının bir parçası olarak görülüyor.