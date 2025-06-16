Trump, Ordunun 250. Yıldönümünü Kutladı

NEW YORK, 16 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ordunun kuruluşunun 250. yıldönümünü kutlamak üzere başkent Washington DC'de 6.000'den fazla askerin ve 120 tane aracın katıldığı ve bir uçuş gösterisinin de düzenlendiği bir geçit törenine ev sahipliği yaptı.

Cumartesi günü düzenlenen geçit töreninin yaklaşık 45 milyon ABD dolarına mal olduğu bildirildi. Ülke çapında gerçekleştirilen "Krallara Hayır" protestolarında da "otoriterlik, zenginlerin öncelendiği politikalar ve demokrasinin askerileştirilmesi" reddedildi.