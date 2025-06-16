Trump, Ordunun 250. Yıldönümünü Kutladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de ordunun kuruluşunun 250. yıldönümünü kutlamak üzere büyük bir geçit töreni düzenledi. Törene 6.000'den fazla asker ve 120 araç katıldı. Etkinliğin maliyeti 45 milyon dolar olarak belirlendi.

NEW YORK, 16 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ordunun kuruluşunun 250. yıldönümünü kutlamak üzere başkent Washington DC'de 6.000'den fazla askerin ve 120 tane aracın katıldığı ve bir uçuş gösterisinin de düzenlendiği bir geçit törenine ev sahipliği yaptı.

Cumartesi günü düzenlenen geçit töreninin yaklaşık 45 milyon ABD dolarına mal olduğu bildirildi. Ülke çapında gerçekleştirilen "Krallara Hayır" protestolarında da "otoriterlik, zenginlerin öncelendiği politikalar ve demokrasinin askerileştirilmesi" reddedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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