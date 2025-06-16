Trump, Ordunun 250. Yıldönümünde Geçit Töreni Düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de ordunun kuruluşunun 250. yılı için düzenlenen geçit töreninde 6.000'den fazla asker ve 120 araçla bir uçuş gösterisi gerçekleştirildi. Törenin maliyeti ise yaklaşık 45 milyon ABD doları oldu. Ülkede aynı gün 'Krallara Hayır' protestoları düzenlendi.
NEW YORK, 16 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ordunun kuruluşunun 250. yıldönümünü kutlamak üzere başkent Washington DC'de 6.000'den fazla askerin ve 120 tane aracın katıldığı ve bir uçuş gösterisinin de düzenlendiği bir geçit törenine ev sahipliği yaptı.
Cumartesi günü düzenlenen geçit töreninin yaklaşık 45 milyon ABD dolarına mal olduğu bildirildi. Ülke çapında gerçekleştirilen "Krallara Hayır" protestolarında da "otoriterlik, zenginlerin öncelendiği politikalar ve demokrasinin askerileştirilmesi" reddedildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel