Trump, Ordu'nun 250. Yıldönümünü Geçit Töreni ile Kutladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de 6.000'den fazla askerin ve 120 aracın katıldığı bir geçit töreni düzenledi. Törenin maliyeti 45 milyon dolar olarak açıklandı. Aynı zamanda, ülke genelinde 'Krallara Hayır' protestoları gerçekleştirildi.

NEW YORK, 16 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ordunun kuruluşunun 250. yıldönümünü kutlamak üzere başkent Washington DC'de 6.000'den fazla askerin ve 120 tane aracın katıldığı ve bir uçuş gösterisinin de düzenlendiği bir geçit törenine ev sahipliği yaptı.

Cumartesi günü düzenlenen geçit töreninin yaklaşık 45 milyon ABD dolarına mal olduğu bildirildi. Ülke çapında gerçekleştirilen "Krallara Hayır" protestolarında da "otoriterlik, zenginlerin öncelendiği politikalar ve demokrasinin askerileştirilmesi" reddedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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