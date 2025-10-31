Trump, Orban'ın Rus Petrolü Yaptırımlarıyla İlgili Talebini Reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan muafiyet" talebine olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Macaristan Başbakanı Orban'ın, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarından muafiyet talep etmesine ilişkin bir soruya, "O, muafiyet talep etti. Biz muafiyet vermedik. Kendisi benim dostumdur." şeklinde yanıt verdi.