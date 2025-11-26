Trump, NYT'nin Enerji Eleştirilerine Sert Yanıt Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve kendisinin "yaşlandığı için enerjisinin azaldığını" iddia eden bir makaleye, "Tüm bunları yapmak çok fazla çalışma ve enerji gerektiriyor ve hayatımda hiç bu kadar çok çalışmamıştım." diye karşılık verdi.

Amerikan NYT gazetesinin, 79 yaşındaki Trump'ın ilk başkanlık dönemi ile şu anki başkanlık performansını kıyasladığı makale, kamuoyunda gündem oldu.

NYT, Trump'ın 20 Ocak 2017'de başlayan ilk başkanlık dönemine kıyasla bu yıl kamuoyu önüne yaklaşık yüzde 40 daha az çıktığını ve Oval Ofis'teki mesaisine ortalama olarak daha geç başladığını gösteren verileri kıyasladı.

Habere göre Trump, 20 Ocak-25 Kasım 2017 tarihleri arasında toplam 1688 kamuya açık etkinliğe katılırken, bu sayı bu yılın aynı döneminde 1029'da kaldı.

Aynı haberde Trump'ın 2017 yılının aynı döneminde Oval Ofis'teki günlük mesaisine başlama saatinin ortalama olarak sabah 10: 31 olduğu, ancak bu yıl aynı mesai başlangıç vaktinin öğlen 12: 08 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Trump'ın önceki döneme göre daha fazla uluslararası seyahate gittiği ve fiziksel muayenelerinin oldukça iyi olduğu belirtilen haberde, bununla beraber ABD Başkanı'nın "enerjisinin yaşına bağlı olarak" yavaş yavaş azalıyor olduğu iddia edildi.

Trump'tan NYT'ye jet yanıt

Öte yandan Şükran Günü tatilini Florida'da geçiren ABD Başkanı Trump, NYT'nin haberine anında yanıt verdi.

Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, "Başarısız New York Times'taki iğrenç insanlar yine iş başında" ifadesiyle başladığı mesajında, gazetedeki haberin tamamen "karşıtlık" üzerine kurulu olduğunu savundu.

2024 Başkanlık seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazandığını, başkan olduktan sonra 8 savaşı sona erdirdiğini, ekonomiyi büyük oranda toparladığını ve borsanın zirve yaptığını ifade eden Trump, "Tüm bunları yapmak çok fazla çalışma ve enerji gerektiriyor ve hayatımda hiç bu kadar çok çalışmamıştım." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Yine de tüm bunlara rağmen, New York Times'taki radikal solcu deliler, tam tersini gösteren gerçeklere rağmen, enerjimi kaybetmiş olabileceğimi iddia eden bir makale yayımladılar." yorumunda bulundu.

NYT'nin analizinin yanlış olduğunu gazetenin de bildiğini savunan Trump, bu tür haberlerin "kasıtlı" olduğunu iddia ederek, NYT için "halk düşmanı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, açıklamasının sonunda, "Enerjimin azalacağı bir gün elbette gelecek, bu herkesin başına gelir; ancak kısa süre önce yapılan mükemmel fiziksel muayene ve kapsamlı bilişsel testimin sonucuna göre şu anda kesinlikle öyle değil." görüşünü paylaştı.