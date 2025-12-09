Trump, Nvidia'nın H200 Yapay Zeka Çiplerinin Çin'e İhracına Şartlı Onay Verdi

NEW YORK, 9 Aralık (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 25'inin ABD hükümetine ödenmesi koşuluyla Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerini Çin'deki ve başka yerlerdeki "onaylı müşterilere" göndermesine izin vereceklerini söyledi.

Trump pazartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu politika, Amerika'da istihdama destek verecek, ABD'nin imalatını güçlendirecek ve Amerikalı vergi mükelleflerine fayda sağlayacak" dedi.

Trump, "Ticaret Bakanlığı ayrıntılara son halini veriyor. AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri konusunda da aynı yaklaşım uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Nvidia sözcüsü de pazartesi günü Trump'ın duyurusuna yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın, Amerikan çip sektörünün yüksek maaşlı işleri ve Amerikan imalat sektörünü desteklemek üzere rekabet etmesine imkan veren kararından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Sözcü, "Ticaret Bakanlığı'nın kontrol ettiği onaylı ticari müşterilere H200 satma imkanı, Amerika için harika ve mantıklı bir denge oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

H200, H20'ye göre daha üst kalite bir çip olmasına karşın şirketin en üst modeli değil. Yerel medyada pazartesi günü yer alan haberlere göre Nvidia ve rakibi AMD (Advanced Micro Device) ağustos ayında Çin'e yapacakları çip satışlarından elde ettikleri gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine ödemeyi kabul etmişti.