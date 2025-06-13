Trump, Nükleer Savaşı Telefon Görüşmeleriyle Önledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların nükleer savaşa dönüşmesini telefon görüşmeleri ve ticari müzakerelerle engellediğini açıkladı. Hindistan ile ticaret görüşmeleri sürerken, Pakistan ile müzakerelerin önümüzdeki hafta başlayabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında çıkan çatışmaların nükleer savaşa evrilmesini "telefon görüşmeleri" ve "ticari müzakereleri" kullanarak önlediğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hindistan ve Pakistan arasında geçen ay çıkan çatışmalar sürerken iki ülkenin liderleriyle bire bir telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden Trump, "Onlara, 'Eğer savaşa girip ortalığa nükleer silah fırlatmaya başlarsanız bizle ticaret yapamazsınız.' dedim." diye konuştu.

Trump, "O savaşı durdurdum ve bunu telefon görüşmeleri ve ticaretle yaptım." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın halihazırda ticaret anlaşması için ABD ile müzakereler yürüttüğünü belirten Trump, Pakistan ile görüşmelerin ise gelecek hafta başlayabileceğine işaret etti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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