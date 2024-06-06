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Trump: Nükleer savaş küresel ısınmadan daha büyük tehdit

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın çevreci tutumunu eleştirerek, nükleer savaşın küresel ısınmadan daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. Trump, nükleer savaş tehlikesinin dünya için daha büyük endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın çevreci tutumunu eleştirerek, nükleer savaşın küresel ısınmadan daha büyük tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sunucu Sean Hannity'nin moderatörlüğünde Fox News televizyonunda konuşan Trump, Biden'ın nükleer savaş tehdidi yerine çevrecilik üzerinde durmasını eleştirdi.

Trump, nükleer savaş tehlikesinin dünya için daha büyük endişe kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Benim için bir anlam ifade eden tek küresel ısınma, nükleer küresel ısınmadır." ifadesini kullandı.

Ülkesinin nükleer savaşa girmesini istemediğini dile getiren Trump, nükleer silahların eskisinden çok daha güçlü olduğuna işaret etti. Trump, "Bu silahları kullanmak, dünyayı yok etmek olur." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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