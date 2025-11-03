Trump, Nijerya'ya Askeri Müdahale Planlarını Açıkladı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanların öldürülmesine izin vermekle suçladığı Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu belirtti.

Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Nijerya'ya askeri bir saldırı yapabileceği açıklamasına ilişkin "karaya asker çıkarma mı yoksa hava saldırısı mı düşündüğü" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Yani, birçok şey olabilir. Birçok şey planlıyorum." dedi.

Trump, Nijerya'da "rekor sayıda Hristiyan öldürüldüğünü" savunarak, bunun devam etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

"Bakalım Venezuela'da neler olacak"

Trump, Venezuela yönetimine uyuşturucu çetelerine karşı harekete geçmesi için bir süre verip vermediği sorusuna da "Ben işimi yapıyorum, Venezuela veya herhangi bir şeye tarih vermiyorum." yanıtını verdi.

Venezuela'ya yönelik yakın gelecekte saldırı planı olup olmadığına yönelik bir soruya karşılık ise Trump, "Bu nasıl bir soru? Evet, planlarımız var. Çok gizli planlarımız var ama bunu size açıkça kim söyleyebilir ki? Bakalım Venezuela'da neler olacak" diye konuştu.

Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine yönelik olarak da "Bazen savaşın kendi kendine bitmesini beklemek gerekir." ifadelerini kullandı. Donald Trump, bu konuda kendisi için "bardağı taşıracak son damla" olmadığını söyledi.

Ukrayna'daki savaşın her iki taraf için "çok zor" olduğunu dile getiren Trump, Rusya'nın Ukrayna'da "belki bir milyon" civarında asker kaybettiğini öne sürdü.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık da "Hayır, pek sayılmaz, belki değişebilirim ama şu anda değil." ifadelerini kullandı.

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre, bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktığı ileri sürülmüş, nihai onayın ise Başkan Trump'a bırakıldığı aktarılmıştı.

Trump, ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmesinde füze tedarikine değinmişti.