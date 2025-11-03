Haberler

Trump, Nijerya'ya Askeri Müdahale Planlarını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'da Hristiyanların öldürülmesine karşı askeri müdahale planları yaptığını açıkladı. Trump, Venezuela ve Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanların öldürülmesine izin vermekle suçladığı Nijerya'ya karşı askeri "birçok planı" olduğunu belirtti.

Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Nijerya'ya askeri bir saldırı yapabileceği açıklamasına ilişkin "karaya asker çıkarma mı yoksa hava saldırısı mı düşündüğü" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Yani, birçok şey olabilir. Birçok şey planlıyorum." dedi.

Trump, Nijerya'da "rekor sayıda Hristiyan öldürüldüğünü" savunarak, bunun devam etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

"Bakalım Venezuela'da neler olacak"

Trump, Venezuela yönetimine uyuşturucu çetelerine karşı harekete geçmesi için bir süre verip vermediği sorusuna da "Ben işimi yapıyorum, Venezuela veya herhangi bir şeye tarih vermiyorum." yanıtını verdi.

Venezuela'ya yönelik yakın gelecekte saldırı planı olup olmadığına yönelik bir soruya karşılık ise Trump, "Bu nasıl bir soru? Evet, planlarımız var. Çok gizli planlarımız var ama bunu size açıkça kim söyleyebilir ki? Bakalım Venezuela'da neler olacak" diye konuştu.

Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine yönelik olarak da "Bazen savaşın kendi kendine bitmesini beklemek gerekir." ifadelerini kullandı. Donald Trump, bu konuda kendisi için "bardağı taşıracak son damla" olmadığını söyledi.

Ukrayna'daki savaşın her iki taraf için "çok zor" olduğunu dile getiren Trump, Rusya'nın Ukrayna'da "belki bir milyon" civarında asker kaybettiğini öne sürdü.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık da "Hayır, pek sayılmaz, belki değişebilirim ama şu anda değil." ifadelerini kullandı.

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre, bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktığı ileri sürülmüş, nihai onayın ise Başkan Trump'a bırakıldığı aktarılmıştı.

Trump, ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmesinde füze tedarikine değinmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı

Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! Madde madde sıraladı
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Ligdeki ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Onu da oyundan atmalıydılar
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.