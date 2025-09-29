Trump, Netanyahu'ya Gazze'de Ateşkes İçin Baskı Yapacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için sunduğu yeni teklifi kabul etmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapacağı ileri sürüldü.

Amerikan Axios sitesinde yer alan haberde, Trump ile Netanyahu arasında bugün Beyaz Saray'daki görüşmede Gazze'de ateşkese varılması için sunulan teklifin ele alınacağı belirtildi.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturduktan bu yana Gazze'de ateşkese varılması için "ilk kez Netanyahu'ya baskı yapacağı" savunuldu.

Trump'ın Netanyahu'ya ateşkes teklifini kabul etmesi halinde İsrail'in ABD kamuoyuyla "anlaşmazlık yaşama riski" ve daha da fazla uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunacağı ifade edildi.

Planı dair detaylara vakıf Trump'ın danışmanlarından biri, Arap ülkelerinin Gazze'deki ateşkes teklifi üzerinde "yüzde yüz anlaştığı" aktararak, "Şimdi Başkan'ın (Trump) Netanyahu üzerinde 'sihrini' göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu danışman, ateşkes teklifini kabul etmemesi halinde Netanyahu'nun Gazze'deki "savaşın devam etmesinden sorumlu tutulacağını" kaydetti.

Haberde, Trump'ın Gazze'deki saldırılar nedeniyle kamuoyu önünde Netanyahu'yu suçlamadığına işaret edilirken, İsrail Başbakanı'nın söz konusu teklifi reddetmesi durumunda ABD Başkanı'nın tavrının "değişebileceğine" işaret edildi.

Trump'ın Gazze planı

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.