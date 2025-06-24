Trump, Netanyahu ile İran ve İsrail Arasında Ateşkesi Görüştü

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail ve İran arasında varılan ateşkesi telefonda "son derece katı ve açık" konuştuğunu yazdı.

CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan Beyaz Saray yetkilileri de bu sabah Trump'ın, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Yetkililer, Trump'ın, ateşkesin "sürdürülmesi konusunda son derece katı ve açık konuştuğunu" öne sürerek Netanyahu'nun, konunun ciddiyetini ve ABD Başkanı'nın endişesini anladığını ifade etti.

Trump'ın, Netanyahu'dan "İran'a hiçbir saldırı düzenlememesini" istediği iddiası

Axios haber sitesinden Barak Ravid, X hesabından yaptığı paylaşımda, kıdemli bir İsrailli yetkilinin, İsrail ile İran arasında ilan edilen ateşkes sürecine dair verdiği bilgileri aktardı.

Paylaşıma göre, ismi açıklanmayan yetkili, Trump'ın, yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'dan "İran'a hiçbir saldırı düzenlememesini" istediğini ileri sürdü.

Netanyahu'nun ise saldırıyı iptal edemeyeceğini ve "İran'ın ateşkesi ihlaline bir karşılık verilmesi gerektiğini" söylediğini kaydeden yetkili, "En sonunda saldırının büyük ölçüde sınırlandırılmasına ve çok sayıda hedefe yönelik saldırıların iptal edilmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

Yetkili, görüşme sonunda "sadece bir hedefe" saldırı düzenlenmesine karar verildiğini belirtti.

Ateşkes süreci

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.