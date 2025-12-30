Haberler

Axios: Trump, Netanyahu'dan Batı Şeria'daki İsrail politikalarını değiştirmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Batı Şeria'daki İsrail yerleşim politikalarının değiştirilmesini istedi. Trump yönetimi, artan gerilimin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını zorlaştırabileceğini değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail politikalarının değiştirilmesini talep ettiği belirtildi.

Axios internet sitesine konuşan ve görüşmeye aşina yetkililere göre, Trump yönetimi Batı Şeria'da artan gerilimin, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını zorlaştıracağı değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelerde işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesi konusunun özellikle gündeme getirildiğini kaydeden yetkililer, Trump ve ekibinin, Netanyahu'dan burada provokatif adımlardan kaçınmasını ve tansiyonu düşürmesini istediğini aktardı.

Netanyahu'nun fanatik Yahudi yerleşimci şiddetine karşı daha sert adımlar atacağı yönünde güvence verdiğini iddia eden yetkililer, Washington'un mesajının, Batı Şeria'da politika değişikliğinin İsrail'in Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini onarması ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi açısından kritik önemde bulunduğu yönünde olduğunu ifade etti.

Yetkililer ayrıca, Netanyahu'nun Gazze'deki anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini ve Trump'ın talebi üzerine, Suriye ile olası güvenlik anlaşması için görüşmelere yeniden başlamayı da kabul ettiğini ileri sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İnsan hakları örgütleri, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da, fanatik Yahudilerin şiddetinin 2025 yılında ciddi oranda artarak "kitlesel sürgüne" neden olduğunun altını çiziyor.

