Trump, NATO Zirvesi'ne Katılacak

Trump, NATO Zirvesi'ne Katılacak
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 24-26 Haziran tarihleri arasında Lahey'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lahey'de 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, Trump'ın 24-26 Haziran tarihleri arasında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını teyit etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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