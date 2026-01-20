Haberler

Trump, kimsenin NATO için kendisinden daha fazla bir şey yapmadığını savundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, NATO’ya verdiği desteği vurgulayarak, 'Hiçbir kişi veya başkan NATO için benim kadar çok şey yapmamıştır' dedi. Grönland konusundaki tartışmalara da değinen Trump, bu durumun dünya barışını tehlikeye atabileceğini söyledi.

Grönland'a yönelik söylemleri sebebiyle tartışmalara neden olan ABD Başkanı Donald Trump, "Hiçbir kişi veya başkan, NATO için Başkan Donald Trump kadar çok şey yapmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı NATO ile ilgili açıklamasında, İttifak'a verdiği desteğe vurgu yaptı.

Grönland'ı almakla ilgili tartışmalı açıklamalarıyla gündem olan Trump, bu tür bir adımın NATO'da ciddi krize neden olacağına ilişkin görüşlere üstü kapalı şekilde katılmadığını belirtti.

ABD Başkanı, "Hiçbir kişi veya başkan, NATO için Başkan Donald Trump kadar çok şey yapmamıştır. Ben gelmeseydim, şu anda NATO diye bir şey olmazdı; tarihin çöplüğünde kalırdı. Üzücü ama gerçek bu." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
