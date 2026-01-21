Haberler

Trump, ABD olmadan NATO'nun "çok da güçlü olmayacağını" savundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun ABD'nin desteği olmadan 'çok da güçlü olmayacağını' ifade etti ve NATO'nun daha iyi bir hale geldiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun ABD olmadan "çok da güçlü olmayacağını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, göreve geldikten sonra NATO'nun "daha iyi bir hal aldığını" öne sürerek, NATO ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

NATO'nun "ABD'nin gücü oranında güçlü olduğunu" savunan Trump, "Eğer biz NATO'nun yanında olmazsak, NATO çok güçlü olmaz." dedi.

