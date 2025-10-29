Haberler

Trump, Modi'yi Taklit Etti: Hindistan-Pakistan Çatışması Hakkında Konuştu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalara dair yorumlarında Başbakan Modi'nin aksanını taklit etti ve iki ülke arasındaki ateşkesin önemini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşmasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi???????'nin aksanını taklit etti.

Trump, Güney Kore'nin ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi, bu ülkedeki APEC CEO Zirvesi'nde konuştu.

Pakistan ile Hindistan arasında mayısta yaşanan ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan edilen çatışmalara ilişkin Trump, "hoş görünüşlü kişi" olarak nitelediği Modi için "Babanızın böyle olmasını isterdiniz." yorumunda bulundu.

Trump, Modi'nin "sert" olduğunu da savunarak, Hindistan Başbakanı'nı taklit eden bir aksanla "Hayır, savaşacağız." ifadesini kullandı.

Modi'ye atfettiği sözlere işaret ederek "Bu benim tanıdığım adam mı?" diyen Trump, görüşmelerin ardından iki ülkenin çatışmayı sonlandırdığını anımsattı.

Trump, iki ülke arasındaki çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin, "Şimdi, (eski ABD Başkanı Joe) Biden bunu yapar mıydı? Sanmıyorum." dedi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
