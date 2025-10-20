Haberler

Trump, Modi'nin Rus Petrol Alımını Durduracağına Güvence Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan ham petrol alımını durduracağına dair güvence verdiğini açıkladı. İki ülke arasında enerji ithalatı ve tarifelerle ilgili gerilim devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini bildirdi.

Trump, başkent Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada, yakın zamanda Modi ile Hindistan'ın Rusya'dan enerji ithalatı hakkında konuştuğunu söyledi.

Modi'nin, Yeni Delhi yönetiminin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda güvence verdiğini kaydeden Trump, "Aksi bir şey söylemek isterlerse, yüksek tarifeler ödemeye devam edecekler ve bunu yapmak istemiyorlar." dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini ancak enerji politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan'ın petrol alımıyla ilgili olarak ülkenin Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamalarını baz aldıklarını belirterek, "Bu açıklamaya herkes erişebilir. Bunu baz alıyoruz." demişti.

Trump'ın ağustos ayında Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı

Karnı ağrıyınca ortaya çıktı! 16 yaşındaki çocuk ölü doğum yaptı
Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Küçük çocuğu savurdu, Özek'e tokat attı! Saran'ın o anları
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı

Karnı ağrıyınca ortaya çıktı! 16 yaşındaki çocuk ölü doğum yaptı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı

Galatasaray sorusuna bomba cevap
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Ersin Tatar'dan seçim yenilgisinin ardından ilk yorum

Ersin Tatar'dan seçim yenilgisinin ardından ilk yorum
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.