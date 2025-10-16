Trump, Modi'den Rusya'dan Petrol Alımını Durdurma Garantisi Aldığını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol satın almayı bırakma konusunda kendisine güvence verdiğini ve bu durumun Ukrayna'daki savaşın sona ermesini kolaylaştıracağını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, ilişkilerin Rusya'dan petrol ithalatı nedeniyle gerildiği Hindistan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Trump, "Hindistan'ın (Rusya'dan) petrol alması beni mutsuz ediyordu. (Modi) Bugün beni Rusya'dan petrol almayacakları konusunda temin etti." dedi.

Trump, ithalatın bir anda durdurulamayacağını, sürecin yavaş ilerleyeceğini ancak yakın zamanda tamamlanacağını vurguladı.

Hindistan'ın petrol satın almayı durdurmasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk çabalarının kolaylaşacağına işaret eden Trump, "Şimdi Çin'in de aynı şeyi yapmasını sağlamalıyız." şeklinde konuştu.

Trump'ın, ağustos ayında Hindistan'ın "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.