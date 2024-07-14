Üye Girişi
Haberler

Trump Mitinginde Silahlı Saldırıda Ölen Kişi Kim?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'ın Cumartesi günü Pensilvanya'da düzenlediği mitingde kendisine yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki Corey Comperatore olduğu açıklandı.

(ANKARA) - ABD eski Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'ın Cumartesi günü Pensilvanya'da düzenlediği mitingde kendisine yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki Corey Comperatore olduğu açıklandı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında öldürülen kişinin 50 yaşındaki itfaiyeci Corey Comperatore olduğunu açıkladı. Vali Shapiro yaptığı açıklamada, "Dün gece Pensilvanyalı bir dostumuzu, Corey'i kaybettik. Az önce eşi ve Corey'nin iki kızıyla konuştum. Corey, bir itfaiyeciydi. Corey her Pazar kiliseye giderdi. Corey toplumunu ve özellikle de ailesini çok severdi" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Donald Trump Politika Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı

 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu

 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı

Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title