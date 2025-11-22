Trump, Minnesota'daki Somalili Göçmenlere Yönelik Geçici Koruma Programını Sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletindeki Somalili göçmenlere yönelik "geçici koruma statüsü" programının sonlandırıldığını duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Somalili göçmenlerin de faydalandığı "geçici koruma statüsü" programına ilişkin açıklamada bulundu.

"Somalili çetelerin Minnesota'yı terörize ettiğini ve milyarlarca doların kaybolduğunu" savunan Trump, eyaletteki Somalili göçmenlere yönelik söz konusu programın sonlandırıldığını duyurdu.

Minnesota eyaleti, Somalililerin en yoğun yaşadığı yer olarak biliniyor. Ağustosta Kongreye sunulan raporda ülke genelinde "geçici koruma statüsü" programından yararlanan Somalililerin sayısı 705 olarak kaydedilmişti.

Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.