Trump, Mike Waltz'u BM Daimi Temsilcisi Adayı Olarak Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini ve bu görevi, geçiş sürecinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un görevinden ayrılmasına ilişkin, Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Mike Waltz'u ABD'nin bir sonraki BM Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğimi açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Mike Waltz, üniformasıyla savaş alanında, Kongre'de ve Ulusal Güvenlik Danışmanım olarak görev yaptığı süre boyunca ulusumuzun çıkarlarını ön planda tuttu. Yeni görevinde de aynısını yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Trump, geçiş sürecinde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ulusal Güvenlik Danışmanlığını üstlenirken bakanlık görevini de sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Amerikan medyası, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden ayrılacağını duyurmuştu.