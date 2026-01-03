CNN: Trump, Maduro'nun yakalanmasına ilişkin onayı birkaç gün önce verdi

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarılması için gerekli kararı birkaç gün önce onayladığı iddia edildi. CNN'e konuşan yetkililer, Trump'ın CIA'e gizli askeri operasyon düzenleme yetkisi verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması kararını birkaç gün önce onayladığı iddia edildi.

CNN'e konuşan yetkililer, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce yeşil ışık yaktığını savunarak, Maduro'nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) tarafından tespit edildiğini ifade etti.

Trump'ın 19 Kasım'da CIA'e, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği ileri sürülmüştü.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
