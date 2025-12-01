Trump, Maduro ile Telefon Görüşmesi Yaptı

WASHINGTON, 1 Aralık (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi yaptığını doğrularken, ayrıntı vermekten kaçındı.

New York Times'ın bildirdiğine göre Trump pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum ama sorunun yanıtı evet. İyi ya da kötü gittiğini söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi" dedi.

Trump cumartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı Venezuela hava sahasının kapalı kabul edilmesi gerektiği şeklindeki uyarısının, yakında bir hava saldırısı düzenlenebileceği anlamına gelmediğini de belirtti.

"Buna fazla anlam yüklemeyin" diyen Trump, uyarıyı "Venezuela'yı çok da dostane bir ülke olarak görmedikleri için" yaptığını vurguladı.

Trump söz konusu sosyal medya paylaşımında, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.