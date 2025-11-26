Haberler

Trump, Maduro ile Görüşmeye Açık: İşleri Kolay Yoldan Halletmek İstiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme konusunda kapıyı açık bıraktı. Trump, Venezuela'daki sorunları çözmek için hem kolay hem de zor yolların düşünülebileceğini belirtti. Maduro yönetimini suçlayan Trump, ABD'nin Venezuela'daki bir örgütü 'yabancı terör örgütleri' listesine eklediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşme konusunda "kapıyı açık bırakırken", "İşleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa, o da sorun değil." dedi.

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü tatilini geçirmek üzere başkent Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin bir kez daha Maduro yönetimini suçlarken, aynı zamanda Maduro ile görüşmeye halen açık olduğunu belirtti.

Trump, ABD'nin Venezuela'daki bir örgütü "yabancı terör örgütleri" listesine eklediğini ve bu örgütün başında da Maduro'nun olduğunu ileri sürdüğünü hatırlatan bir gazetecinin, "Neden hala onunla görüşmek istiyorsunuz?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

ABD Başkanı, "Eğer bazı hayatları kurtarabilirsek; işleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa o da sorun değil." diye konuştu.

Trump, bu görüşmede amacının ne olduğu şeklindeki bir diğer soruya ise, "Bu amacın ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur." diye yanıt verdi ve Venezuela'dan kaynaklı sorunları çözmek istediklerini söyledi.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.