Trump, Maduro ile Doğrudan Görüşmeyi Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarına Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile doğrudan görüşmeyi planladığını söylediği iddia edildi.

Amerikan Axios haber portalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, danışmanlarına Maduro ile doğrudan görüşmeyi planladığını söyledi.

İsmi verilmeyen kaynaklar, Trump'ın bu kararının yakın zamanda ABD'nin füze saldırıları veya karadan doğrudan askeri harekat düzenlemeyeceğinin bir işareti olabileceğini belirtti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir ABD'li yetkili, Maduro'ya "şu anda" bir saldırı planı olmadığını kaydederek, "Şu anda kimse gidip onu vurmayı veya kaçırmayı planlamıyor." dedi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin süreceğini vurgulayan yetkili, teknelere yönelik saldırıların süreceğini ifade etti.

Başka bir ABD yetkilisi, Trump ve Maduro arasında yapılması öngörülen görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini ve görüşmenin "planlama aşamasında" olduğunu söyledi.

ABD, Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'i Yabancı Terörist Örgütler (FTO) olarak tanımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım'da "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarım küremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

Maduro ve üst düzey yetkilileri grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtmişti.