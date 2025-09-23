Trump, Macron ile Görüşmesinde Ukrayna'nın Topraklarını Geri Almasını İstedi

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, Ukrayna'nın topraklarını geri almasını istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında BM binasında ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, görüşmede, Macron'un hem Rusya- Ukrayna hem de Orta Doğu'daki savaşların bitmesine yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı, Rusya- Ukrayna savaşının hiç başlamaması gereken bir savaş olduğuna işaret ederek, "Bu korkunç bir savaştı, sona ermesi gerekirdi ve Rusya bunu durdurmalıydı." dedi.

Rusya'nın aradan geçen 3,5 yılın ardından halen savaşı kazanamadığını ve "aslında göründüğü kadar güçlü olmadığını" savunan Trump, "Ukrayna konusunda az önce yaptığım açıklamayı gördünüz. Gerçekten böyle hissediyorum. Bırakın Ukrayna topraklarını geri alsın." diye konuştu.

"Gazze'nin düzeleceğini düşünüyorum"

Öte yandan ABD Başkanı, bugün birçok bölge lideriyle Gazze konusunda düzenlenen bir toplantıya katılacağını anımsatarak, "Gazze'nin de düzeleceğini düşünüyorum. Bugün çok önemli bir toplantı yapacağız. Gazze hakkında konuşacağız. Bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz diye değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.