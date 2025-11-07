Trump, Macaristan'ın Rus Petrolü Alımını Savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Rus petrolü satın almaya devam eden Macaristan'ın, ABD'nin yaptırımlarından muaf tutulmasının yolunu araştırdıklarını belirtti.

Trump, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile Beyaz Saray'daki ikili görüşmeleri öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Macaristan'ın Rus petrolünü almaya devam etmesi konusundaki tutumu sorulan Trump, "Elbette bunu araştırıyoruz. Çünkü diğer bölgelerden petrol ve gaz çıkarması çok zor. Bildiğiniz gibi, deniz avantajına sahip değiller. Harika bir ülke, büyük bir ülke ama denizleri yok, limanları yok. Bu yüzden zor bir sorunları var." ifadelerini kullandı.

Trump, Macaristan'ın yaşadığı sorunların çoğunun bulunmadığı Avrupalı ülkelerin ise Rusya'dan çok miktarda petrol ve gaz satın almasını eleştirdi.

Petrol alımı konusunda Macaristan'ın durumunun farklı olduğuna dikkati çeken Trump, Avrupalı devletlere yardım ettikleri halde Rusya'dan petrol ve gaz almayı sürdürmelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5. yılına yaklaşılırken, hem Brüksel hem de Washington'dan, Ukrayna'daki savaşın finansında Rusya'nın elini rahatlattığı düşünülen Rus petrolünü almaması yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Trump, Avrupalı devletleri barış yanlısı olmamakla suçlarken Macaristan'ı övdü

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili soruları da cevaplayan Başkan Donald Trump, Avrupa'da barış yanlısı tek hükümetin Macaristan olduğunu söyledi.

Trump, Rusya ve Ukrayna'nın yakında savaşı durdurmak zorunda kalacaklarını, cephede haftada 7 bin asker kaybettiklerini belirtti.

Orban'ın düzensiz göçmenlere karşı tutumunu doğru bulduğunu dile getiren Trump, diğer Avrupa ülkelerinin ise bu konuda yanıldığını kaydetti.

Trump, Batılı liderlere seslenerek, "Avrupa'yı dünyanın dört bir yanından insanlarla dolduruyorlar ve Avrupa farklı bir yer haline geliyor. ve siz liderlere sürekli durmanız gerektiğini söylüyorum. Artık bir Avrupa'nız olmayacak." ifadesini kullandı.

Orban da "Diğer tüm hükümetler savaşı sürdürmeyi tercih ediyor çünkü çoğu Ukrayna'nın cephede kazanabileceğini düşünüyor ki bu, durumu yanlış değerlendirmektir." diye konuştu.

Trump'ın, "Ukrayna'nın bu savaşı kazamayacağını mı söylüyorsun?" sorusuna Orban, "Mucizeler olabilir." yanıtını verdi.