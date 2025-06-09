Trump, Los Angeles'taki Protestoları Bastırmak İçin Sert Önlemler Alacak

Trump, Los Angeles'taki Protestoları Bastırmak İçin Sert Önlemler Alacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki sınır protestolarına karşı sert önlemler alacaklarını ve Ulusal Muhafız gönderdiğini açıkladı. Protestoların bir isyan olduğunu belirten Trump, durumu kontrol altına almak için teşvikte bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki sınır protestolarını bastırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydederek, "Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, New Jersey'de kendisine ait golf tesislerinden Camp David'e geçerken havalimanında basın mensuplarına Los Angeles'taki olayları değerlendirdi.

Trump, Los Angeles'a Ulusal Muhafız gönderdiğini ve gerekirse daha fazla muhafız birliği göndermeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız." şeklinde konuştu.

California eyaleti ile Los Angeles kentinin Demokrat yöneticilerini suçlayan Trump, bu yaşanan olayların devam etmesine asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler iki gündür devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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