Trump, Los Angeles'a Asker Gönderme Kararını Savundu

Trump, Los Angeles'a Asker Gönderme Kararını Savundu
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ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösterilerde yaşanan olayları bastırmak için Los Angeles'a asker gönderme kararını açıkladı. Trump, bu hamlenin kenti korumak adına gerekli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan ve 5 gündür devam eden gösterileri bastırmak için Los Angeles'a asker göndermesini savunarak, aksi durumda kentin yakılıp yıkılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'taki olaylarla ilgili asker gönderme kararının altını çizdi.

Trump, açıklamasında, "Son üç gecedir Los Angeles'a 'asker göndermiş' olmasaydım, bir zamanlar güzel ve muhteşem olan bu şehir şu anda yerle bir olmuş olurdu." ifadesini kullandı.

Açıklamasının devamında, ocak ayında kentte büyük yıkıma neden olan ve çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangınlara dikkati çeken Trump, o süreçte Los Angeles ve California yönetimlerinin "çok beceriksiz" ve yavaş davrandıklarını, bunun yıkımı büyüttüğünü savundu.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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