Trump, Lafayette Park'taki Savaş Karşıtı Çadırın Kaldırılmasını Talep Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın karşısında uzun yıllardır bulunan ve savaş karşıtlığıyla sembolleşen bir çadırın kaldırılması talimatını verdi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta bulunan bir çadırla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu çadırın "Amerikan karşıtı" bir yere dönüştüğünü savunan bir muhabirin sorusu üzerine salonda bulunan görevlilere dönen Trump, "Onu hemen kaldırın. Bugün, hemen kaldırın. Radikal solculara sürüklenmiş. Lafayette Park'taymış, kaldırın onu." diye konuştu.

Trump, çadırın orada olduğunu bilmediğini söyleyerek, başkent Washington'da suçla mücadele kapsamında yüzlerce çadırı kaldırdıklarını ve bu çadırın da kaldırılacağını belirtti.

Beyaz Saray'ın karşısında bulunan Lafayette Park'ta savaş karşıtlığıyla sembolleşen çadır, 30 yılı aşkın süredir aynı yerde bulunuyor.