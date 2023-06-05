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Trump'la ilgili gizli belge soruşturmasında sona yaklaşılıyor

Trump'la ilgili gizli belge soruşturmasında sona yaklaşılıyor

Güncel Haberler

Amerikan basınında eski başkan Donald Trump'ın başkanlıktan ayrıldıktan sonra devlete ait gizli belgeleri elinde tuttuğuna ilişkin bir ses kaydı ele geçirilmesi geniş yer buldu.

Amerikan basınında eski başkan Donald Trump'ın başkanlıktan ayrıldıktan sonra devlete ait gizli belgeleri elinde tuttuğuna ilişkin bir ses kaydı ele geçirilmesi geniş yer buldu. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Donald Trump Akif Güncel Haberler

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