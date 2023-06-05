Trump'la ilgili gizli belge soruşturmasında sona yaklaşılıyor
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Amerikan basınında eski başkan Donald Trump'ın başkanlıktan ayrıldıktan sonra devlete ait gizli belgeleri elinde tuttuğuna ilişkin bir ses kaydı ele geçirilmesi geniş yer buldu.
Amerikan basınında eski başkan Donald Trump'ın başkanlıktan ayrıldıktan sonra devlete ait gizli belgeleri elinde tuttuğuna ilişkin bir ses kaydı ele geçirilmesi geniş yer buldu. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel