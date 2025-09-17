Trump, Kral 3. Charles ile Devlet Yemeğinde ABD-İngiltere İlişkilerini Vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ile katıldığı devlet yemeğinde, ABD-İngiltere ilişkilerinin önemine vurgu yaparken, "Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kral 3. Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağların gücüne vurgu yaparken, bugün de ABD-İngiltere ilişkilerinin hem küresel hem de ikili düzeyde önemli olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, Kral Charles'tan övgüyle bahsederken, "Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum." diye konuştu.

İngiltere'nin dünya mirasına "Magna Carta", "modern parlamento" ve "bilimsel yöntemler" konusunda önemli katkılar yaptığını belirten Trump, İngiltere'nin tarihinden örnekler vererek bu ülkenin "faşizme karşı savaştığını" dile getirdi.

Trump, iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların önemine işaret ettiği konuşmasında, "ABD ile Birleşik Krallık arasındaki akrabalık ve kimlik bağları paha biçilemez ve sonsuzdur. İki ülke arasındaki ilişkiler de inanılmaz derecede iyi durumdadır." ifadesini kullandı.

Konuşmasında Kral 3. Charles ile Kraliçeye bir kez daha teşekkür eden ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğinin çok daha güçlü olacağı mesajını verdi.

Devlet yemeği programı, konuşmaların ardından akşam yemeği ile devam etti.