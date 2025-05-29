Trump, Körfez Liderleri ile İran'ın Nükleer Programını Görüştü

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin bu ay yaptığı Orta Doğu turunda ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın nükleer programına yönelik askeri saldırıya karşı olduklarını ilettiği bildirildi.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesinde, Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı görüştüğü hatırlatıldı.

Bu görüşmelerde, İran'ın nükleer programı ve ABD ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin de ele alındığı ifade edildi.

Bin Selman, Al Nahyan ve Al Sani'nin bu görüşmelerde Trump'a İran'ın nükleer programına yönelik bir askeri saldırıya karşı olduklarını söyledikleri belirtildi.

Bu üç ülke liderinin ayrıca İran'ın nükleer programına yönelik olası bir saldırıda Tahran'ın ABD askeri üsleri olması nedeniyle Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a misillemede bulunmasından endişe duydukları mesajını Trump'a ilettikleri kaydedildi.

Al Sani'nin Trump ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik askeri saldırıdan "en fazla Körfez ülkelerinin etkileneceğini" söylediği aktarıldı.

Haberde, Suudi Arabistan ve BAE'nin de aralarında bulunduğu bazı Körfez ülkelerinin 2015'te ABD ile İran arasında varılan nükleer anlaşmaya karşı çıktığı ancak bu ülkelerin şu anda konunun Washington ile Tahran arasında diplomasi yoluyla çözülmesine destek verdiğine dikkat çekildi.

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.