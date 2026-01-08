Trump'tan Petro'ya Beyaz Saray Daveti: Washington–Bogota Hattında "Yumuşama" Sinyali

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'a davet etti. İki lider, karşılıklı tehditlerin ardından yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesinde uyuşturucu meselesi ve ikili anlaşmazlıkları ele aldı.

Trump'ın 3 Ocak Cumartesi günü Karakas'a düzenlenen operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Kolombiya'ya yönelik askeri operasyon tehdidinde bulunmasından bu yana iki lider arasındaki ilk görüşme oldu. Söz konusu uyarılar, Petro'nun Kolombiyalıları egemenliklerini savunmak için sokağa çıkmaya çağırmasına yol açmıştı.

Tehditlerden diyaloğa: İlk temas sağlandı

Trump, sosyal medya platformun Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile, uyuşturucu durumu ve aramızda yaşanan diğer anlaşmazlıkları açıklamak üzere arayan kendisiyle konuşmak benim için büyük bir onurdu. Aramasını ve üslubunu takdir ettim; yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Washington'da Petro ile bir görüşme için "düzenlemelerin yapıldığını" belirtti ancak henüz kesin bir tarih vermedi.

Petro: "Konuşmazsak savaş olur"

Petro ise Trump'la yaptığı görüşmenin ardından, protesto çağrısına uyan ve Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda toplanan göstericilere hitap etti. "Bir yumuşama sürecinin başladığını ve konuşmasını son anda değiştirmek zorunda kaldığını" belirten Petro, "Konuşmazsak savaş olur. Kolombiya'nın tarihi bize bunu öğretti" dedi.

Petro ayrıca, "Ve olan şu ki konuştuk ve ilk kez iletişimi yeniden tesis ettik. İki şeyden bahsettim: Venezuela ve uyuşturucu kaçakçılığı meselesi. Uyuşturucuyla mücadelede yaptıklarımızın rakamlarını kendisine verdim" diye konuştu.

Petro, bazı Kolombiyalı siyasetçileri Trump'ı yanıltmakla suçlayarak, "ABD ile Kolombiya arasında patlak veren, şimdilik diplomatik, şimdilik sözlü diyelim, bu krizin sorumluları onlardır" ifadelerini kullandı.

Askeri tehditler

Trump bu hafta başında Petro'yu "kokain üretip ABD'ye satmayı seven hasta bir adam" olarak nitelendirmiş ve Venezuela'ya yönelik ABD saldırısının ardından "kendisine dikkat etmesi gerektiğini" ifade etmişti.

Trump, 4 Ocak Pazar günü gazetecilere, "Bunu çok uzun süre yapamayacak, size söyleyeyim" demiş ve Kolombiya'ya yönelik bir askeri operasyonun "kulağa hoş geldiğini" ifade etmişti.

Petro ise ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını "iğrenç" olarak nitelendirmiş; Birleşmiş Milletler (BM) ve Amerikan Devletleri Örgütü nezdinde acil toplantılar düzenlemiş ve Kolombiya'yı savunmak için yeniden silaha sarılma tehdidinde bile bulunmuştu.

Petro ile Trump, geçen yıl Kolombiya'nın ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan uçuşları başlangıçta yasaklaması nedeniyle de karşı karşıya gelmişti.

Washington–Bogota ilişkilerinde gerilimler

Washington ayrıca, Eylül 2025'te, Petro'nun BM Genel Kurulu toplantısı sonrası New York'ta Filistin yanlısı bir gösteriye katılması ve Amerikan askerlerine "Trump'ın emirlerine itaatsizlik etmeleri" çağrısında bulunmasının ardından vizesini iptal etmişti.

Gazze'deki İsrail'in katliamlarına açık bir şekilde muhalif olan Petro, Trump'ı Gazze'de "soykırıma ortak olmakla" suçlamış ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik ABD füze saldırıları nedeniyle "cezai süreç" çağrısında bulunmuştu.

Kolombiya, ABD'nin uyuşturucu ile mücadelede bölgedeki kilit ortağı

Öte yandan ABD, son yirmi yılda Bogota'ya yaklaşık 14 milyar dolar destek sağladı. ABD'li uzmanlara göre, ABD açısından Kolombiya, Karayipler'de uyuşturucu sevkiyatlarının engellenmesinde kullanılan istihbaratın ana kaynağı ve yurt dışındaki uyuşturucuyla mücadele stratejisinin temel taşı konumunda.

Kolombiya aynı zamanda ABD'nin "NATO dışı önemli müttefiki" statüsüne sahip; bu unvan Avustralya, Japonya ve Katar gibi sınırlı sayıdaki ülkeye veriliyor.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, bu hafta ABD merkezş, The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Donanma, Sahil Güvenlik, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) arasındaki iş birliğinin kesintisiz sürdüğünü" söyledi.