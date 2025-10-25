Haberler

Trump, Kim Jong-un ile Yeniden Görüşmeye Açık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden görüşme olasılığını değerlendirdi. Beyaz Saray'dan ayrılırken Trump, Kim ile görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmeye açık olduğunu belirtti.

Malezya, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan 5 günlük Asya gezisi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına konuşan Trump, Kuzey Kore ile olası zirveye kapısının açık olduğunu vurguladı.

Trump, "(Kim) Eğer görüşmek isterse ben buna açığım." dedi.

Kuzey Kore'nin elinde çok sayıda nükleer silah olduğunu savunan Trump, "Kaç tane silahları olduğunu biliyorum. Onlar hakkında her şeyi biliyorum. Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkiye sahiptik." ifadelerini kullandı.

Trump, ağustosta Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüşmesinde Kim ile tekrar görüşmek istediğini söylemişti.

Kim ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti.

Bu görüşmeler Singapur, Vietnam ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki sınır köyü Panmunjom'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Pentagon'da kriz: Maaşlar bağışla ödenecek

Maaşları ödeyebilmek için milyon dolarlık bağışı kabul ettiler
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.