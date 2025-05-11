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Trump, Keşmir Sorunu için İki Tarafla Çalışacak

Trump, Keşmir Sorunu için İki Tarafla Çalışacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılayarak Keşmir sorunu için her iki tarafla da çalışacağını açıkladı. Trump, gerilim artarsa milyonlarca insanın ölebileceğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesin ardından "Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağını" belirtti.

Trump, Truth Social hesabından Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ateşkes konusundaki memnuniyetini ifade eden Trump, iki ülke arasındaki gerilimin artması durumunda "milyonlarca insanın ölebileceğini" savundu.

İki ülke arasında yıllardır çözülemeyen Keşmir sorunu konusunda da Trump, "Ayrıca 'bin yılın' ardından Keşmir konusunda bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için her iki tarafla da çalışacağım." ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca konunun daha önce gündeme gelmemiş olmasına rağmen Hindistan ve Pakistan ile ticareti "önemli ölçüde artırmayı" planladığını da vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'ın açıklamasından memnun

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X sosyal medya hesabından Trump'ın paylaşımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şerif, "Trump'ın küresel barışa bağlılığı ve Güney Asya'da kalıcı barışı sağlama konusunda rol alma önerisinden" memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Pakistan ile ABD'nin, barış ve istikrarın yanı sıra ortak çıkarları korumak ve artırmak için on yıllardır yakın çalıştıklarını belirten Şerif, iki ülke ilişkilerinin yalnızca ticaret ve yatırım değil diğer alanlarda da güçlendirilmesi konusunda "Trump'ın önemli bir ortak" olduğunu kaydetti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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