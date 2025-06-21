Trump, KDC ve Ruanda Arasındaki Barış Anlaşmasını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Ruanda arasında yapılacak barış anlaşmasının 23 Haziran'da Washington'da imzalanacağını ifade etti.

Başkan Trump, Truth Social hesabından KDC ve Ruanda arasındaki ihtilafa ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu gerilimin çözülebilmesi için iki devlet arasında ABD arabuluculuğu kapsamında Washington'da 23 Haziran'da bir anlaşma imzalanacağını duyuran Trump, "Bu Afrika ve hatta dünya için harika bir gün." ifadesini kullandı.

Trump, bu gelişme nedeniyle "Nobel Barış Ödülü" alamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan-Pakistan gerginliği, Abraham Anlaşmaları, Mısır-Etiyopya arasındaki barışın korunması, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail- İran gerilimini de örnek gösteren Trump, "Ne yaparsam yapayım Nobel Barış Ödülü'nü alamayacağım." dedi.

Pakistan dün, Hindistan ile yaşanan son krizde oynadığı "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden saldırılarda Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney- Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda 26 Nisan'da, ABD'nin arabuluculuğunda KDC'nin doğusunda devam eden krize çözüm arayışlarının bir parçası olarak ortak bildiri imzalamıştı.