Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı görüşerek ikili ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan ve Özbekistan liderleriyle ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirtti.

Trump, açıklamasında, "Bu sabah Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile iki harika telefon görüşmesi yaptım. Devam eden çatışmalara barış getirme ve ülkelerimiz arasındaki ticaret ve işbirliğini artırma konularını tartıştık. Her iki ülkeyle de ilişkilerimiz harika." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, gelecek yıl Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde her iki ülkenin liderini de ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.