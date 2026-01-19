Haberler

Kazakistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Gazze Barış Kurulu'na davet etti. Kazakistan, bu daveti kabul ederek Orta Doğu'da kalıcı barış için katkı sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Gazze Barış Kurulu'na davet ettiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyelerinden biri olarak katılması konusunda Beyaz Saray'dan resmi bir davet aldıklarını teyit etti.

Jeldibay, Tokayev'in söz konusu daveti kabul ettiğini ve böylece Kazakistan'ın Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanması, devletlerarası güvenin güçlendirilmesi ve küresel istikrara anlamlı bir katkı sağlama konusunda kararlılığını teyit ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
