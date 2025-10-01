Trump, Katar'ın Güvenliğini Garanti Altına Alan Kararnamesine İmza Attı

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararname kamuoyuyla paylaşıldı.

Katar'a yönelik dış saldırıların devam eden tehditleri hatırlatılan kararnamede, "ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır." ifadelerine yer verildi.

Kararnamede, ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği de belirtildi.

Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'un, "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulandı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.