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Trump, Katar'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Trump, Katar'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ı resmi ziyareti öncesi başkent Doha'da geniş çaplı hazırlıklar yapılıyor. Bayraklarla süslenen sokaklar, güvenlik önlemleri ve diplomatik etkinlikler ile Trump'ın ziyareti öncesinde dikkat çekiyor. Ziyaretin, iki ülke arasında stratejik anlaşmalar imzalanması amacıyla gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Katar'ın başkenti Doha, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı resmi ziyaret öncesi Katar ve ABD bayraklarıyla donatıldı.

Doha'daki Corniche yolu başta olmak üzere, diplomatik misyonların yoğun olduğu West Bay bölgesi ile ana arterler bayraklarla süslendi. Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan güzergahta da benzer süslemelere yer verilirken, bazı önemli kamu binaları önüne iki ülkenin bayrakları yerleştirildi.

Trump'ın ziyareti öncesi başkentte geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılması ve diplomatik protokol kapsamında resmi karşılama törenleri ile çeşitli diplomatik etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor.

ABD Başkanı'nın Doha ziyareti, aynı zamanda Körfez turunun önemli duraklarından biri olarak görülüyor.

Ziyaret, Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temaslarının hemen ardından gerçekleşecek.

Orta Doğu turunun ikinci durağı olarak Katar'a gelecek olan Trump'ın, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında savunma, enerji, yatırım ve teknoloji alanlarında stratejik anlaşmaların imzalanması öngörülürken, Gazze'deki son durum, bölgesel gelişmeler ve küresel enerji güvenliği gibi başlıkların da liderler arasındaki gündemde yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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