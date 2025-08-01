Trump, Kanada'ya Uygulanan Gümrük Vergisini Artırdı

WASHINGTON, 1 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkaran başkanlık kararnamesini imzaladı. Perşembe günü imzalanan kararname 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Kanada, fentanil ve diğer yasadışı uyuşturucuların devam eden akışını durdurmak konusunda işbirliğine yanaşmamış ve Başkan Trump'ın ABD'ye yönelik bu olağanüstü ve sıra dışı tehdidi bertaraf etmek için aldığı önlemlere misillemede bulunmuştur" denildi.

Açıklamada Trump'ın Kanada'nın "devam eden eylemsizliği ve misillemeleri" karşısında "içinde bulunulan acil durumu etkili şekilde çözüme kavuşturmak" amacıyla bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini artırmanın gerekli olduğu kararına vardığı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında tercihli gümrük vergisi uygulamasına giren mallar, yeni gümrük vergilerine tabi olmayacak. Yüzde 35 gümrük vergisinden kaçınmak üzere aktarıma tabi tutulan mallar ise yüzde 40 aktarma gümrük vergisine tabi olacak.

Trump, perşembe günü çok sayıda ülkeye yüzde 41'e varan sözde "karşılıklı gümrük vergisi oranları" uygulayacaklarını duyurmuştu.