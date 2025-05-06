Trump, Kanada'nın Yeni Başbakanı Carney ile Görüşmeye Hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın yeni seçilmiş Başbakanı Mark Carney ile tanışmayı "dört gözle" beklediğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da bugün Kanada'nın yeni lideri Carney ile yapacağı görüşme öncesinde, kendine ait sosyal paylaşım platformu Truth Social'da, "Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney ile tanışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'ya "vali" diyen ve Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti olmaya çağıran Trump, yeni Başbakan Carney'i ağırlamaya hazırlandığı sırada, yeniden ilginç açıklamalarda bulundu.

Trump, Carney ile çalışmayı çok istediğini belirttiği paylaşımında, "Ama basit bir gerçeği anlayamıyorum. ABD, Kanada'ya yılda 200 milyar dolarlık sübvansiyon sağlamanın yanı sıra onlara ücretsiz askeri koruma ve diğer birçok şey de sağlıyor. Onların arabalarına, enerjilerine, kerestelerine, sahip oldukları hiçbir şeye ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada ile dostluklarını her zaman sürdürme umudunu paylaşan Trump, Kanada'nın ise ABD'nin her türlü desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Trump, "Başbakan yakında gelecek ve büyük ihtimalle tek önemli sorum bu olacak." sözlerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, göreve başladığı ilk günlerden itibaren Kanada'nın eski Başbakanı Trudeau ile iki ülke arasındaki ticari ilişkiler üzerinden tartışma yaşamıştı.

Trump, ABD'nin her yıl Kanada'ya 100 milyarlarca dolarlık sübvansiyon sağladığını ileri sürerek, bu desteğin ancak Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelmesi durumunda "mantıklı" olacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Paylaşımında "yıllar önce yapay bir çizgiyle ayrılan" iki ülke arasında artık bir sınır olmaması gerektiğini savunan Trump, "Bu toprak kütlesinin nasıl da güzel olacağını düşünün. Her açıdan avantajlı, hiçbir dezavantajı yok. Bu, zaten olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullanmıştı.