Trump, Kanada, Meksika ve Çin Ürünlerine Gümrük Vergisi Getiriyor

ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin menşeli ürünlere gümrük vergileri açıklaması bekleniyor. Trump AB ürünlerine de "kesinlikle" ek vergi getireceğini söyledi.ABD'nin iki komşusu Meksika ve Kanada'dan ithal ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlaması bekleniyor. Aynı anda Çin menşeli ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi duyurulacak. Kampanya döneminde göreve başlar başlamaz ek vergi getireceğini açıklayan Donald Trump, daha sonra bunun için 1 Şubat'a işaret etmişti. Trump'ın Cumartesi günü vergi kararlarını imzalaması bekleniyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu üç ülkeyi ABD'ye yasa dışı uyuşturucu madde girişine izin vermekle suçlayarak ek vergilerin buna bir yanıt olduğunu ifade etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gümrük vergisi kararına "güçlü ve hızlı bir yanıt" vereceklerini bildirdi. Trudeau X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınırın iki tarafında da hiç kimse Kanada ürünlerine gümrük uygulanmasını istemiyor" dedi:

Ek vergilerin avokadodan otomobillere hemen her üründe maliyetleri artırması bekleniyor. Öte yandan Trump, Kanada petrolünü ilk aşamada vergi kapsamı dışında bırakabileceğinin sinyalini verdi. Ham petrol ABD'nin Kanada'dan en büyük ihraç ürünü. Amerika kuzey komşusundan 2023'te 100 milyar dolarlık petrol alımı yapmıştı.

Trump: Avrupa bize kötü davranıyor

Donald Trump Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal ürünlere ek vergi getirme tehdidini de yineledi. Cuma günü Beyaz Saray'da konuşan Trump, AB ürünlerine "kesinlikle" gümrük uygulayacağını vurgulayarak ABD'ye "çok kötü" davranıldığını savundu. Trump, "Bizim otomobillerimizi almıyorlar, bizden tarım ürünü ithal etmiyorlar, bizden neredeyse hiçbir şey almıyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD ve AB arasındaki ticaret açığından şikayet eden Trump, göreve başlamadan önce Avrupa ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 20 vergi uygulayacağını belirtiyordu.

Trump'ın ilk döneminde de Atlantik'in iki yakasında ticaret savaşı yaşanmış; 2008 yılında ABD, Avrupa'dan ithal çelik ve alüminyuma vergi getirmiş yanıt olarak Brüksel ise bourbon viski, Harley-Davidson motosikletleri ve kot pantolon gibi Amerikan ürünlerine gümrük uygulamıştı.

dpa,Reuters / MUK,ET

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