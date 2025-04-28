5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

İstanbul'da kuvvetli rüzgar hayatı kabusa çevirdi

Trump, Kalıcı Ateşkes İstiyor

Trump, Kalıcı Ateşkes İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın geçici ateşkes ilanına rağmen Başkan Trump'ın kalıcı bir ateşkes talep ettiğini açıkladı. Leavitt, Trump'ın her iki liderin de müzakere etmesini istediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın tek taraflı geçici ateşkes ilanına karşılık, Başkan Donald Trump'ın kalıcı ateşkes görmek istediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ateşkes sürecini değerlendirdi.

Leavitt, "Anladığım kadarıyla ( Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bu sabah geçici bir ateşkes önerdi. Başkan Trump, öncelikle ölümleri ve akan kanı durdurmak için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça ifade etti." dedi.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecindeki adımlarından dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını vurgulayan Leavitt, şunları kaydetti:

"Başkan, her iki liderin de masaya oturarak bu durumdan çıkış yollarını müzakere etmelerini istiyor. Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin, bu konuda çok çaba ve zaman harcadığını gösterdiğini düşünüyorum."

Rusya geçici ateşkes ilan etti

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararıyla, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan ettiği bildirilmişti.

Rusya'nın, Ukrayna tarafının da bu örneği izlemesi gerektiğini düşündüğü kaydedilen açıklamada, Kiev yönetiminin ateşkesi ihlal etmesi halinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin uygun ve etkili şekilde cevap vereceği vurgulanmıştı.

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan'da saat 18.00'den, 21 Nisan saat 00.00'a kadar geçici ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.